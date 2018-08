Ein Karriereende der englischen Hardrockgruppe Deep Purple ist trotz laufender Abschiedstournee noch nicht absehbar. »Wir haben entschieden, von einer langen Abschiedstour zu sprechen. Wann diese genau endet, haben wir nicht festgelegt. Derzeit fühlen wir uns alle großartig und stark«, erklärte Sänger Ian Gillan.

Das sah vor ein paar Jahren noch anders aus. »Wir mussten uns alle mit irgendwelchen Krankheiten herumschlagen. Wir werden schließlich nicht jünger«, erklärte der 73 Jahre alte Gillan die Beweggründe für das geplante Ende der Laufbahn.

Ende August bringt der gebürtige Londoner eine neues Album raus. Auf »Ian Gillan & The Javelins« covern er und alte Weggefährten von ihm Klassiker ihrer Jugendhelden wie Chuck Berry, Howlin Wolf, Jerry Lee Lewis oder Ray Charles. In den frühen 1960er Jahren sammelte Gillan erste Erfahrungen als Sänger, bevor er später mit Deep Purple, unter anderem mit dem Klassiker »Smoke On The Water«, Weltruhm erlangte. dpa/nd