Auch Forscher sehen das Gesetz mit gemischten Gefühlen. »Jedes Insektizid kann Bienen töten«, betont Axel Decourtye, wissenschaftlicher Leiter des Bienen-Instituts in Paris. Für Landwirte oder Hobbygärtner müssten deshalb Alternativen zu schädlichen Mitteln gefunden werden.

Aber auch die Umweltschützer sind mit dem französischen Vorgehen nicht ganz zufrieden: Denn von den Verboten sind bis 2020 auf Antrag Ausnahmen möglich. Zudem dürfen die umstrittenen Mittel in Gewächshäusern sowie in Produkten wie Zeckensprays für Katzen weiter eingesetzt werden. Und es wurden neue Insektizide genehmigt, die ebenso schädlich sein sollen.

Diese Wirkstoffe hat auch die EU zum Stichtag 19. Dezember verboten. Darüber hinaus sind in Frankreich ab Samstag der Einsatz von Thiacloprid und Acetamiprid untersagt - Mittel, die in Deutschland vorerst weiter erlaubt bleiben.

Frankreich zieht deshalb einen Schlussstrich für fünf der umstrittenen Wirkstoffe. Zum 1. September tritt das bereits 2016 verabschiedete Biodiversitäts-Gesetz in Kraft - es setzt die Wirkstoffe Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam auf die schwarze Liste, die in vielen Pflanzenschutzmitteln enthalten sind.

Neonikotinoide gehören zu den meist genutzten Pestiziden der Welt, sie kommen auf Weinstöcken, Obstbäumen und Feldern zum Einsatz. Die Mittel töten aber nicht nur Blattläuse, Holzwürmer und andere Schädlinge, sondern setzen auch Bienen und Hummeln schwer zu: Sie schwächen ihr Immunsystem, stören die Orientierung und beeinträchtigen die Fortpflanzung, wie Umweltschützer bereits seit Jahren beklagen. In höheren Dosen töten sie die Bienen sogar.

Paris. Sie sind als »Bienenkiller« verrufen: Neonikotinoide. In Frankreich sind fünf der hochwirksamen Insektenvernichtungsmittel ab Samstag im Freiland verboten. Das Land geht damit weiter als die EU, die Ende April mit deutscher Zustimmung ein weniger umfassendes Verbot beschlossen hatte. Schon seit Jahren gehen französischen Imkern im Winter im Schnitt 30 Prozent ihrer Bienenbestände verloren. Im vergangenen Winter waren es noch mehr.

Frankreich will die Biene besser schützen.

