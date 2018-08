Was soll das sein

Der Autor und Journalist Marc Engelhardt, der auch für diese Zeitung schreibt, ist für sein Buch »Weltgemeinschaft am Abgrund« mit dem Schweizer Medienpreis Prix Nicolas Bouvier ausgezeichnet worden. Das teilte der Schweizer Presseclub jetzt mit. Die Auszeichnung ist mit 2000 Franken (rund 1800 Euro) dotiert. Die Jury lobte Engelhardts Recherchen über die Arbeit der Vereinten Nationen, denen gerade in der gegenwärtigen Krise des Multilateralismus eine große Bedeutung zukomme. Engelhardt berichtet seit 2011 aus Genf über die Vereinten Nationen. Zuvor hatte der gebürtige Kölner sieben Jahre lang als Afrika-Korrespondent in Nairobi gearbeitet. epd/nd