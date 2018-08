Halbe. Auf dem Waldfriedhof in Halbe (Dahme-Spreewald) wurden am Donnerstag sterbliche Überreste von 113 deutschen Toten des Zweiten Weltkriegs eingebettet. Dafür sorgte kurz vor dem Weltfriedenstag der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Gebeine waren in Brandenburg zufällig oder bei systematischer Suche entdeckt worden. Am 1. September 1939 hatte mit dem faschistischen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen. 1941 griff Hitler die Sowjetunion an. Insofern und angesichts der aktuellen Spannungen ist es ein sehr spezielles Zeichen, dass die Einbettung wie schon früher gemeinsam durch Bundeswehr und russische Soldaten vorgenommen wurde. dpa/nd