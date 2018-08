Was soll das sein

Die staatlichen Museen Berlin und die National Gallery London planen für 2019 eine Gemeinschaftsausstellung über die beiden Renaissance-Künstler Giovanni Bellini (um 1435 - 1516) und Andrea Mantegna (um 143 - 1506).

Das eng miteinander verwobene Schaffen der beiden Künstler werde in der Ausstellung »Mantegna und Bellini. Meister der Renaissance« mit rund 100 Arbeiten gezeigt, kündigten die Staatlichen Museen am Donnerstag an.

Es handele sich um »die erste umfassende Ausstellung, die das Oeuvre dieser Meister der italienischen Renaissance vergleichend gegenüberstellt«. In den Sammlungen der National Gallery,im British Museum, in der Gemäldegalerie und im Kupferstichkabinett seien Werke von Mantegna und Bellini in großer Zahl und Qualität vorhanden, hieß es.

In der National Gallery London ist die Ausstellung vom 1. Oktober bis zum 27. Januar 2019 zu sehen. Dann zieht die Schau nach Berlin um, wo sie vom 1. März bis 30. Juni 2019 gezeigt wird. dpa/nd