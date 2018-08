Bis zum 30. September 2018 präsentiert »Field Notes« Konzerte, Performances, Klanginstallationen, Diskussionen und gleich mehrere Festivals, darunter u.a. das Musikfest der Berliner Festspiele, BAM! - Berliner Festival für aktuelles Musiktheater oder das Dystopie-Sound Art Festival. Beteiligt sind insgesamt rund 1500 Musiker bei weit über 100 Veranstaltungen. Vollständiges Programm des Monats der zeitgenössischen Musik unter www.inm-berlin.de. nd

Heute beginnt der »Monat der zeitgenössischen Musik«, ausgerufen und veranstaltet von »Field Notes«, einer Kampagne zur »Erhöhung der Sichtbarkeit der zeitgenössischen Musik in Berlin«, mit einem Konzert des Splitter-Orchesters um 20 Uhr im Heimathafen Neukölln. Das Splitter-Orchester begreift sich als Kollektiv für »Echtzeitmusik« und vereint 24 internationale Composer-Performer, die im Kollektiv mit jedem Konzert den Bereich zwischen musikalischer Avantgarde, Free Jazz, Geräuschmusik und Improvisation neu definieren.

