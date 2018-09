Aufforderung zur Gelbfieberimpfung in São Paulo Foto: imago/EFE/F. Bizerra

Vergangenen April infizierten sich auf der westlich von Rio de Janeiro gelegenen und bei Touristen beliebten Regenwaldinsel Ilha Grande drei Deutsche mit Gelbfieber. Nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) sind dies seit 1999 die ersten an diesem gefährlichen Fieber erkrankten deutschen Staatsbürger. Einer der Brasilienurlauber überlebte die Erkrankung nicht.

Seit 2016 leidet Südostbrasilien unter der seit rund hundert Jahren größten Gelbfieberepidemie. Brasiliens Gesundheitsbehörden registrierten zwischen Juli 2016 und Juni dieses Jahres mehr als 2000 bestätigte Infektionen. Wenigstens 850 Menschen starben in den betroffenen Bundesstaaten Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro und São Paulo an dem von Stechmücken übertragenen Virus. Ein internationales Wissenschaftlerteam der Universität Oxford und des staatlichen Gesundheitsinstituts Fiocruz in Rio de Janeiro untersuchte nun die Ursachen der Epidemie in Minas...