Mittels sogenannter Synchrotron-Röntgen-Mikrotomographie haben Insektenforscher in 30 Millionen Jahre alten versteinerten Fliegenpuppen parasitisch lebende Wespen entdeckt. Wie das Naturkundemuseum Stuttgart mitteilte, konnten vier bisher unbekannte längst ausgestorbene Wespenarten beschrieben werden. Für die im Fachblatt »Nature Communications« (DOI: 10.1038/s41467-018-05654-y) veröffentlichte Studie wurden mehr als 1500 fossile Fliegenpuppen aus Sammlungen in Basel und Stockholm analysiert, die im 19. Jahrhundert in Südfrankreich entdeckt wurden. dpa/nd