Die Verteidiger solcher Volksabstimmungen berufen sich gerne auf das antike Athen. Die Demokratie im alten Athen war zwar auch in einer Zeit der Krisen entstanden. Die sozialen Spannungen in der Gesellschaft hatten zugenommen und um sie zu mildern, sollte das Volk (nur die freien Männer!) an der Machtausübung beteiligt werden. Der Zugang zum Forum der Abstimmung war jedoch nicht gleichberechtigt geregelt, sondern hing von der wirtschaftlichen Stellung des männlichen Bürgers ab. Und auch schon vor zweieinhalbtausend Jahren galt: Durchgesetzt haben sich oftmals nur die, die am lautesten schreien konnten oder jene, die sich am Besten organisierten, und nicht selten wurden Partikularinteressen zum Volkswillen verklärt, siegte das populistische Argument über das Gesetz, ließ man am Ende das Volk nur noch über unwichtige Dinge abstimmen.

Foto: Im Zeitalter der virtuellen Realität der sozialen Netzwerke ist der demokratische Fortschritt auf ähnliche Weise in bloßen Populismus umgeschlagen. Wer schweigt, so die perfide, unausgesprochene Unterstellung, stimmt zu. Vor wenigen Tagen endete eine EU-weite Umfrage. Die EU-Kommission bat das Volk um seine Meinung zur Sommer- und Winterzeit. Sie wollte wissen, ob man künftig auf die Zeitumstellung verzichten soll. Man soll, meinten 84 Prozent der 4,6 Millionen, die antworteten, darunter 3 Millionen allein aus Deutschland. Das Volk in den sozialen Netzwerken wähnt sich als Sieger. Die EU-Kommission kündigte an, dem »Volkswillen« zu folgen. Die Volksherrschaft hat gesiegt! Wir sind das Volk! Wenigstens zeitweise. jam Foto: imago/Paul von Stroheim