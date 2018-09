Washington. Die EU ist bei US-Präsident Donald Trump mit ihrem Angebot einer gegenseitigen Abschaffung von Autozöllen abgeblitzt. Die Offerte von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sei »nicht gut genug«, sagte Trump in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. »Die EU ist fast so schlimm wie China, nur kleiner«, sagte Trump und wiederholte damit seine bereits vor Wochen gewählten Worte im Handelsstreit mit Europa. In den Verhandlungen um ein neues Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko steht laut Trump ein Durchbruch bevor. dpa/nd