Protest gegen ein Treffen europäischer Rechtspopulisten Foto: dpa/Boris Roessler

Was wir hier sehen, ist das Gesicht des Faschismus und durch Nichts zu rechtfertigen», twitterte der sächsische Grüne Jürgen Kasek am Montag anlässlich der Hetzjagden auf Migranten, Journalisten und Antifaschisten in Chemnitz. Und er ergänzte: «Angesichts der vielen Neonazis und Hitlergrüße soll bitte heute keiner davon sprechen, dass es hier besorgte Bürger wären. Es sind Nazis.»

Doch für die Debatte über die drohende Gefahr eines neuen Faschismus hat es der pogromartigen Ereignisse in der sächsischen Stadt gar nicht bedurft. Schon seit Mitte Juli wird in bürgerlichen und linken Zeitungen darüber diskutiert. Den Anfang machte der «Tagesspiegel». In einem langen und lesenswerten Interview sprach die in Berlin lehrende Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan von einer gesellschaftlichen Entwicklung, die in eine «präfaschistische Phase» weise. Wir befänden uns in einer Phase der «Zerstörung jener Errungenschaften, die die 68er mit he...