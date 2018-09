Frankfurt am Main. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant neue Regeln, um die Macht von Internetkonzernen zu beschneiden - und zwar schon, bevor sie mächtig werden. »Kartellbehörden müssen künftig bereits eingreifen können, wenn ein Unternehmen mit unfairen Mitteln auf dem Weg zur Marktbeherrschung ist«, sagte Altmaier der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«. Die Vorschläge sollen am Dienstag vorgestellt werden. Zukünftig soll auch kleineren Firmen verboten werden können, den Wechsel ihrer Kunden zur Konkurrenz zu behindern. Zudem soll es laut Bericht schwieriger werden, dass Internet-Konzerne Startups aufkaufen. AFP/nd

