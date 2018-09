Was soll das sein

Kulturstaatsministerin Monika Grütters will, dass noch in diesem Herbst mit dem Bau des Einheitsdenkmals vor dem Berliner Stadtschloss begonnen wird. »Wenn wir es jetzt schnell hinbekommen, hätten wir das Denkmal zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit«, sagte die CDU-Politikerin der »Rheinischen Post« (Samstag). Der Haushaltsausschuss des Bundestags müsse die Mittel freigeben und das Land Berlin die Baugenehmigung verlängern. Das Denkmal »Bürger in Bewegung« solle endlich realisiert werden. »Jetzt oder nie«, sagte Grütters.

Erst Ende August haben in der Hauptstadt frühere Bürgerrechtler und Politiker aus der DDR parteiübergreifend für einen schnellstmöglichen Bau geworben. Um das Denkmal zur Erinnerung an die Deutsche Einheit wird seit 20 Jahren gestritten. Die sogenannte Einheitswippe soll auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem restaurierten Berliner Schloss entstehen. dpa