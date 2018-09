Aden. Nach Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten im Konfliktland Jemen hat die Regierung eine Anhebung der Gehälter und Pensionen im öffentlichen Dienst beschlossen. Die Anhebung umfasse auch Pensionierte und Vertragsbeschäftigte, berichtete die staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur Saba. Die Regierung in dem kriegsgeplagten verarmten Land ist seit über einem Jahr wegen des Bürgerkriegs nicht in der Lage, ihre Staatsbediensteten richtig zu bezahlen. AFP/nd

