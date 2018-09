Wenn Mitarbeiter ihren Arbeitgeber online negativ bewerten, schreckt das viele Bewerber ab. Das zeigt eine Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Innofact unter 1000 Personen. Demnach sagt mehr als jeder Dritte (38,5 Prozent), dass ihn negative Bewertungen von einer Bewerbung abhielten. Bei Jüngeren (18 bis 29 Jahre) gilt das sogar für jeden Zweiten. Vor einer Bewerbung informieren sich 29 Prozent der Befragten auf einschlägigen Plattformen über das Unternehmen. Am Ende zählt das Vorstellungsgespräch im Gesamteindruck aber mehr: Nur 22,4 Prozent vertrauen mehr auf die Informationen im Netz als auf die Angaben der Personaler.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Was sich ab September 2018 für die Verbraucher ändert

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!