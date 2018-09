Oranienburg. Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen stellt in einer neuen Ausstellung acht Künstler vor, die von den Nazis in Oranienburg inhaftiert wurden. Präsentiert werden rund 140 Werke von Jan Budding, Peter Edel, Hans Grundig, Vladimír Matêjka, Rudolf Carl Ripper, Viktor Siminski und Karel Zahrádka sowie Leo Haas, teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Montag in Oranienburg (Oberhavel) mit. Die Ausstellung mit dem Titel »Écraser l'infâme! Künstler und das Konzentrationslager - die Kunstsammlung der Gedenkstätte Sachsenhausen« wird am Sonntag eröffnet und bis zum 6. Januar gezeigt. epd/nd