Potsdam. Wegen der anhaltenden Trockenheit wächst entlang der Straßen in Brandenburg die Gefahr durch von Straßenbäumen herabfallende Äste. Das brandenburgische Infrastrukturministerium hat Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger am Montag zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgefordert. Bislang seien 500 Astbrüche registriert worden, hieß es. dpa/nd

