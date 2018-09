Foto: Frankfurt am Main. Im Gegenlicht: Ein Mann joggt im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach über einen Feldweg. In der hessischen Großstadt finden alljährlich mehrere große Laufsportveranstaltungen statt, von denen einige eine bundesweite Anziehungskraft besitzen. Am 9. September gibt es den »Lauf für mehr Zeit«, Veranstalter ist der Förderverein der AIDS-Hilfe Frankfurt am Main. Sein Anliegen ist es, Geld zur Unterstützung von AIDS-Kranken zu sammeln. Teilnehmen können sowohl Gruppen als auch Einzelläufer. dpa/nd Foto: dpa/Frank Rumpenhorst