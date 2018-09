Berlin. Das Finanzpolster der gesetzlichen Krankenkassen wächst dank der guten Wirtschaftslage weiter. Bis Ende Juni überschritten die Reserven erstmals die Marke von 20 Milliarden Euro, wie das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Dies entspreche im Schnitt mehr als dem Vierfachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestrücklage. Bis Ende März waren noch 19,9 Milliarden Euro in der Reserve gewesen. Minister Jens Spahn (CDU) bekräftigte mit Blick auf schon auf den Weg gebrachte Gesetzespläne, von weiter steigenden Reserven sollten auch die Beitragszahler profitieren. dpa/nd