Axel U. wurde in der thüringischen Kleinstadt Bad Blankenburg am 24. Mai 2001 von einem stadtbekannten Neonazi brutal getötet. Doch Polizei, lokale Medien und Stadtpolitik tun sich schwer, dies als politisch motivierte Tat einzuordnen. Durch monatelange Recherchen wurde der Fall erneut aufgerollt, Akten durchforstet und mit Angehörigen und Zeugen gesprochen. Dabei kam heraus, wie viel die Geheimdienste und Polizeien eigentlich schon damals wussten. Besonders bizarr: Der Täter war ein wichtiger Funktionär im Thüringer Heimatschutz und kommt aus einem Umfeld, aus dem auch die späteren NSU-Terroristen stammen. Ein Film und ein Gespräch mit Martina Renner (MdB) und dem Dok-Filmer Jan Smendek klären am heutigen Mittwoch (4.9.) im Moviemento Kino auf (19 Uhr, Kottbusser Damm 22).nd