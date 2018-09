Heuernte Ende August in Obersdorf am Rande der Märkischen Schweiz Foto: nd/Martin Kröger

Kleinbauern wie Jürgen Rossdeutscher gibt es in Brandenburg selten. Der Viehzüchter aus Obersdorf (Märkisch Oderland) am Rande des Naturparks Märkische Schweiz hält unter anderem fünf Rinder der französischen Rasse Charolais, die sich besonders gut für Kreuzungen eignen - und die Fleischproduktion. Damit die Tiere in den vergangenen Wochen bei der großen Hitze zurechtkommen, hat Rossdeutscher den Tieren, die trotz der Hitze immer draußen waren, ein paar »schattige Plätze« unter Bäumen zugewiesen. »Ich hatte die Kühe noch nie so lange auf einer Weide«, sagt Rossdeutscher.

Der Kleinbauer zeigt über die gepachteten Wiesen, in einiger Entfernung haben sich die Kühe tatsächlich unter einem Baum versammelt. Damit die Tiere auf der immer gleichen Wiese bleiben konnten, musste mit Rundballen Heu zugefüttert werden.

Der zu Ende gehende Sommer mit seiner Jahrhundertdürre ist für Viehhalter wie Rossdeutscher schlimm verlaufen. »Es ist e...