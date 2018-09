Foto: Leipzig. Viele Linien, viele Körbe: die Installation »Playing with Art« im Rahmen des Leipziger Kunstfestivals »Monumenta«. 97 Basketballkörbe an Gitterwänden, Bälle und der Fußboden sind Teil des Kunstwerkes, das so richtig erst durch mitspielende Besucher während der Ausstellung entsteht. Das Urban-Art-Festival in den leerstehenden Fabrikhallen der früheren Pittlerwerke präsentiert bis zum 13. Oktober auf rund 6000 Quadratmetern Graffiti, Street-Art und zeitgenössische Kunst. Hinter der »Monumenta« steckt der Berliner Verein Wandelism, der ähnliche Projekt auch schon in der Hauptstadt realisiert hat. Die Pittlerwerke gehörten einst zu den größten Werkzeugmaschinenherstellern Sachsens. dpa/nd Foto: dpa/Jan Woitas