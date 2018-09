Barrow. Rund 20 000 Fußballfelder - diese Fläche umfasst der nach Betreiberangaben größte Windpark der Welt. Am Donnerstag wurde die Erweiterung des Walney-Windparks vor der Küste Nordwestenglands eröffnet. Das teilte das dänische Energieunternehmen Orsted mit. Insgesamt erzeugen dort nun beinahe 200 Turbinen Strom durch Windkraft. Allein die neuen 87 Turbinen, die ungefähr zur Hälfte vom deutschen Anlagenbauer Siemens stammen, produzierten ausreichend Energie für insgesamt 600 000 Haushalte, hieß es bei Orsted. dpa/nd

