Neubrandenburg. Die Karl-Marx-Statue in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) soll noch in diesem Jahr wieder aufgestellt werden. Die Stadtvertreter beschlossen am Donnerstag, eine private Spende von 10 000 Euro dafür anzunehmen, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Freitag. Ein Ehepaar aus Neubrandenburg hatte dieses Angebot gemacht, um das seit 17 Jahren im Depot liegende Kunstwerk wieder öffentlich zugänglich zu machen. Dazu ist die Stadt laut Denkmalschutzgesetz verpflichtet, sagte der Sprecher. Wo die 2,20 Meter hohe Bronzefigur stehen soll, ist noch unklar. Von 1969 bis 2001 stand sie im Zentrum. dpa/nd