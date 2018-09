Anderen Vögeln ergeht es viel schlechter. Mindestens acht Vogelarten sind in den vergangenen Jahren höchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit ausgestorben. Das hat eine Studie der internationalen Organisation Birdlife International ergeben. Ursachen des rapiden Schwunds sind das Einschleppen fremder Arten und der Mensch durch Jagd oder die Abholzung von Wäldern. stf

Anderen Vögeln ergeht es viel schlechter. Mindestens acht Vogelarten sind in den vergangenen Jahren höchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit ausgestorben. Das hat eine Studie der internationalen Organisation Birdlife International ergeben. Ursachen des rapiden Schwunds sind das Einschleppen fremder Arten und der Mensch durch Jagd oder die Abholzung von Wäldern. stf

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Forscher untersuchten das Verhalten von Polizei und Protestierern beim G20-Gipfel in Hamburg

Beim Thema Schwangerschaftsabbruch wird das Selbstbestimmungsrecht von Frauen so scharf wie kaum sonst angegriffen

Der Chef des Inlandsgeheimdienstes zweifelt rassistische Hetzjagden an, ohne Beweise vorzulegen

In Schweden droht bei den Parlamentswahlen am Sonntag ein Triumph der Rechten

Iran, Russland und Türkei beraten ihr Vorgehen in Syrien

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!