Kollegah (bürgerlich: Felix Blume) und Farid Bang (Farid El Abdellaoui) hatten im Frühjahr dieses Jahres für einen Eklat gesorgt, als sie für das Album trotz Antisemitismus-Vorwürfen mit dem Echo-Musikpreis ausgezeichnet wurden. Dies führte schließlich zur Abschaffung des Musikpreises. Das Album war Ende 2017 erschienen und stieg auf Platz eins der deutschen Albumcharts ein. Insgesamt hielt es sich 33 Wochen lang in den Charts. dpa/nd

Das Album »Jung Brutal Gutaussehend 3« der sogenannten Gangster-Rapper Kollegah und Farid Bang ist von der Bundesprüfstelle auf die Liste der jugendgefährdenden Medien genommen worden. Die Entscheidung soll Ende September in Kraft treten. Erst dann will sich die Prüfstelle ihre Entscheidung begründen. Ab diesem Zeitpunkt gelten umfangreiche Vertriebs- und Werbeverbote.

