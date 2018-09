Berlin. Der Chef von Aldi Nord, Marc Heußinger, gibt seinen Posten auf. Dies teilte das Unternehmen am Freitag in Essen mit. Der 52-Jährige »hat darum gebeten, ihn von seiner Funktion und seinen Aufgaben zu entbinden«. Bis auf weiteres übernehme sein bisheriger Stellvertreter Torsten Hufnagel, die Gesamtverantwortung im Verwaltungsrat. Heußingers Vertrag war erst Ende 2017 um fünf Jahre verlängert worden. Er führte das Unternehmen seit 2011. Laut dpa-Information wurde Heußinger von den Eigentümerfamilien vorgeworfen, er setze das vor einem Jahr beschlossene Modernisierungsprogramm nicht schnell genug um. Außerdem seien die Wachstumsraten hinter den Erwartungen geblieben. Heußinger habe seinerseits beklagt, dass seine Entscheidungen immer wieder angezweifelt worden seien. dpa/nd

