Tel Aviv. Israel riegelt das Westjordanland und den Gazastreifen während des jüdischen Neujahrsfestes ab. Palästinenser dürften in den kommenden Tagen nur in besonderen humanitären Fällen ausreisen, sagte eine Sprecherin der Armee am Freitag. Die Regelung gilt von Samstagnacht bis Dienstagnacht. Eine Arbeitsgenehmigung reicht damit nicht wie sonst üblich zur Einreise nach Israel. dpa/nd