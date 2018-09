In Bremen und Niedersachsen will der Verfassungsschutz die AfD-Jugend observieren

Innenminister Horst Seehofer verharmlost rechte Demonstrationen in Chemnitz

Bremen. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat sich für eine bundesweite Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ausgesprochen. Bremer AfD-Funktionäre hätten sich etwa bei den jüngsten Aufmärschen in sächsischen Chemnitz »am harten rechten Block beteiligt«, sagte Sieling der Zeitung »Die Welt«. »Insofern würde ich eine Beobachtung der AfD begrüßen.« Aber ein solcher Schritt müsse bundesweit geschehen. Er forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu einer Entscheidung in der Angelegenheit auf. AFP/nd

Forscher untersuchten das Verhalten von Polizei und Protestierern beim G20-Gipfel in Hamburg

Beim Thema Schwangerschaftsabbruch wird das Selbstbestimmungsrecht von Frauen so scharf wie kaum sonst angegriffen

Der Chef des Inlandsgeheimdienstes zweifelt rassistische Hetzjagden an, ohne Beweise vorzulegen

In Schweden droht bei den Parlamentswahlen am Sonntag ein Triumph der Rechten

Iran, Russland und Türkei beraten ihr Vorgehen in Syrien

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!