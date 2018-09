Was soll das sein

Unter dem Motto »Wem gehört die Stadt?« soll an diesem Samstag um 15 Uhr ab dem U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg eine große Musikparade durch die Stadt ziehen. Die von einem Kollektiv angemeldete und von der Linkspartei unterstützte stadtpolitische Parade wendet sich unter anderem gegen die Verdrängung von Kulturstandorten und Clubs, sowie gegen Privatisierungen und Diskriminierungen. »Gestaltungsmöglichkeiten und Teilhabe müssen erstritten und erkämpft werden - und das mit guter Laune!«, heißt es in dem Aufruf zur Tanzdemonstration, zu der sich im Internet bereits mehr als 1500 Teilnehmer angemeldet haben. mkr