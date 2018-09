Zum 100. Jubiläum der Novemberrevolution gibt es im Museum für Fotografie ab dem 9. November die Ausstellung »Berlin in der Revolution 1918/19«.

Es soll eine »fotografische Bildgeschichte« der Revolution und gleichzeitig »ein Panorama der Unterhaltungskultur dieser unruhigen Monate« gezeigt werden, mit über 300 Fotografien, Postkarten, Plakaten, Notentitelblättern, Zeitungen, Illustrierten, Filmausschnitten und Audiostationen, wie das Museum am Freitag mitteilte.

Wussten Sie, was damals getanzt wurde? One-Step, Two-Step und Foxtrott, heißt es in der Presseabteilung zur Ausstellung, die bis zum 3. März geht. Sie speist sich in wesentlichen Teilen aus der Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek. nd