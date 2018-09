Oldenburg. Die Spitze der LINKEN in Niedersachsen ist wieder komplett. Der 40-jährige Lars Leopold aus Eime bei Hildesheim, von Beruf Kaufmann, ist am Wochenende von den Delegierten des Landesparteitages in Oldenburg zum Co-Vorsitzenden gewählt worden. Als Nachfolgerin von Pia Zimmermann, die das Amt wegen Arbeitsüberlastung niedergelegt hatte, führt Leopold die Linkspartei im zweitgrößten Bundesland nun zusammen mit Anja Stoeck. Auf der kommunalpolitischen Ebene ist er für die LINKE ehrenamtlich als Abgeordneter des Kreistages von Hildesheim aktiv. haju