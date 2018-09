Wie das BAMF im Fall von Ömer Bilin die Zustände in der Türkei verharmlost

Istanbul. Der frühere HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas ist am Freitag laut seiner Partei wegen »Terrorpropaganda« zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Der prominente Kurdenpolitiker war vor einem Gericht in Silivri bei Istanbul wegen seiner Äußerungen während der kurdischen Neujahrsfeiern im März 2013 angeklagt. Zusammen mit ihm wurde der frühere HDP-Abgeordnete Sirri Sürreya Önder zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Sie seien verurteilt worden, weil sie »den Frieden verteidigt« hätten, kritisierte die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) auf Twitter. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!