Giorgos Chondros warnt vor Spaltung und wehrt sich gegen Kritik an griechischer Regierungsführung

Ob es für alle Ankündigungen reicht, sei dahin gestellt, zumal Wirtschaft und Steuereinnahmen nach wie vor nicht rund laufen. Entscheidend ist aber letztlich nicht, ob wirklich alle Ankündigungen bezüglich Lohnerhöhung, Immobiliensteuersenkung, Hilfen für Arme und Rücknahme einer weiteren Rentenkürzung 1:1 umgesetzt werden. Sondern ob nun so etwas wie Aufbruchsstimmung entsteht. Viele Griechen hatten die Hoffnung daran verloren, dass es auch mal wieder aufwärts geht. Ob Tsipras noch so glaubwürdig ist, dass der Optimismus zurückkehrt, werden die Wahlen zeigen.

Lange, sehr lange hat es gedauert, bis der griechische Premier Alexis Tsipras das angekündigt hat , wofür ihn viele Griechen vor nun fast schon vier Jahren gewählt haben: eine Abkehr von der Austeritätspolitik. Es geht jetzt nicht mehr um ein paar Sozialprogramme, die die Linksregierung den Gläubigern immer mal abtrotzte, sondern um einen echten Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik.

Was soll das sein

