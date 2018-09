Uckerland. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Uckerland (Uckermark) ums Lebens gekommen. Ein Lkw-Fahrer sei am Samstag aus bislang unbekannter Ursache von der Bundesstraße B104 abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Sprecher des Polizeilagezentrums. Der Laster sei dann frontal mit dem Auto der Frau zusammengestoßen. Die Fahrerin starb bei dem Unfall. Ihr Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen, musste aber auch im Krankenhaus behandelt werden. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!