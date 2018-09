Eilenburg. Die nordsächsische Stadt Eilenburg lädt Leipziger Bürger am 15. September zu einem »Gemütlichkeitstag« ein. Unter dem Motto »Stress? Nicht bei uns!« sollen Interessierte die Kleinstadt nordöstlich von Leipzig entdecken, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Der »Gemütlichkeitstag« ist Teil der Kampagne, mit der Eilenburg seit 2016 um Zuzügler vor allem aus der Großstadt wirbt. Die 16 000-Einwohner-Kommune führt unter anderem Ruhe, preiswerte Grundstücke und einen S-Bahn-Anschluss als Argumente an. dpa/nd