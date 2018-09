Der Filmemacher Chrisophe Otzenberger (Bild) ist an Lungenkrebs erkrankt. Die Prognose ist schlecht. Mit anderen Kranken spricht Otzenberger darüber, welche Bedeutung dsa Leben kurz vor dem Tod bekommt. Der Regisseur verstarb im Juni vergangenen Jahres.

