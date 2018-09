Lou (Josephine Ehlert, re.) feiert ihren 30. Geburtstag wie eine Zeitenwende. Ab jetzt soll es in ihrem Leben geruhsamer zugehen. Auch Kinder will sie haben. Dumm nur, dass ihr langjähriger Freund Domi ihr einen Strich durch die Rechnung macht. Ein Baby will der auch, doch nicht mit Lou, sondern mit einer ihrer Kolleginnen, die bereits schwanger ist. Lou muss ihre Zukunftspläne also ganz neu ordnen. Dabei helfen ihr ihre Freundinnen Tati (Xenia Tiling, li.) und Mel (Genija Rykova, Mitte)

Der Bayerische Rundfunk startet mit dieser Comedy-Serie eine Reihe, die sich an Vorbildern wie »Sex and the City« orientiert.

Foto: BR

BR, 20.15 Uhr