Brüssel. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex soll nach einem Medienbericht personell massiv aufgestockt werden und zudem erweiterte Zuständigkeiten bekommen. Nach einem Gesetzesvorschlag, der Mitte dieser Woche im EU-Parlament in Straßburg von der Europäischen Kommission präsentiert wird, könnte die Grenzschutztruppe von aktuell 1500 Personen in zwei Jahren auf 10 000 anwachsen. »Die vorgeschlagene Größe einer Einsatztruppe von 10 000 Mann soll nicht nur die bisherigen personellen Lücken füllen, sondern ermöglichen, die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen und Drittstaaten stärker zu unterstützen und die Zahl der Abschiebungen deutlich zu vergrößern«, zitiert die Tageszeitung »Die Welt« (Montag) aus dem Dokument. So fordert die Brüsseler Kommission, im Krisenfall künftig auch bewaffnete Grenzschützer gegen den Willen eines Mitgliedstaats einzusetzen, um dort die europäische Außengrenze zu sichern. Sie sollen zudem in Drittstaaten, etwa in Nordafrika oder auf dem Balkan, agieren. dpa/nd