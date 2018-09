Das Gastland der Leipziger Buchmesse 2019, Tschechien, hat ein Residenzprogramm für den Austausch deutscher und tschechischer Schriftsteller gestartet. Fünf Autoren aus dem Nachbarland werden für jeweils einen Monat in Leipzig leben und arbeiten. Im Gegenzug erhalten fünf deutsche Autoren die Möglichkeit für einen Aufenthalt in Brünn (Brno). »Das Residenzprogramm ist ein Experiment. Wir sind alle gespannt auf die Ergebnisse«, sagte Buchmesse-Direktor Oliver Zille am Montag in Leipzig. Als erster Stipendiat aus Tschechien wurde Petr Borkovec in Leipzig begrüßt.

Die Tschechen umrahmen ihren Gastland-Auftritt mit einem großen Kulturjahr. Es beginnt offiziell auf der Frankfurter Buchmesse. »Wenn man die Literatur präsentieren möchte, muss man auch die andere Kultur unterstützen. Denn die Themen des Alltags in Tschechien spielen auch in den anderen Bereichen eine Rolle«, sagte Programmkoordinator Martin Krafl.

Laut Krafl werden die Tschechen 58 Autoren in Leipzig präsentieren. Dazu kommen weitere Schriftsteller, die im Rahmen des Festivals »Leipzig liest« Auftritte haben werden. Geplant seien mindestens 51 Neuübersetzungen. »Wir wollen alle Genres der tschechischen Literatur zeigen«, sagte Krafl. Dazu gehörten zum Beispiel auch Comics. Die Leipziger Buchmesse wird vom 21. bis 24. März 2019 veranstaltet. dpa/nd