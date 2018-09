Höchster Anteil von ALG-II-Beziehern in Bremen

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) hat eine neue Arbeitshilfe für Menschen mit Behinderung veröffentlicht. Die Publikation enthalte hilfreiche Tipps auch für Eltern behinderter Kinder. Der Ratgeber (herunterzuladen unter www.bvkm.de) richtet sich speziell an erwachsene Menschen mit Behinderung, die Leistungen der Grundsicherung nach dem Recht der Sozialhilfe (SGB XII) beziehen können, wenn sie dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!