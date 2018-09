Berlin. Das globalisierungskritische Bündnis Attac hat zum zehnten Jahrestag der Lehman-Pleite Mitte September europaweite Aktionen angekündigt. Das Bündnis wolle die Forderung nach einem demokratischen, gerechten und stabilen Finanzsystem auf die Straße tragen, erklärte Attac. Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers am 15. September des Jahres 2008 gilt als Beginn der weltweiten Finanzkrise. Die derzeitige Krise in der Türkei zeige erneut, wie anfällig die Finanzmärkte seien, erklärte das Bündnis. »Auch wenn es nach 2008 einige zaghafte Korrekturansätze gab, eine grundlegende Reform des Finanz- und Bankensystems ist allen Versprechen zum Trotz ausgeblieben«, erklärte der Attac-Finanzexperte Alfred Eibl. »Sollte es erneut zu einer schweren Krise kommen, müssten die nach wie vor viel zu großen Banken, Fonds und Versicherungen wohl erneut auf Kosten der Allgemeinheit gerettet werden.« AFP/nd

