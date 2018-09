Rotorua will erste zweisprachige Stadt Neuseelands werden. Foto: Gemeinde Rotorua

Noch vor wenigen Jahrzehnten sei die Sprache der Maori »nicht so cool« gewesen, erinnert sich Eruera Lee-Morgan. Doch jetzt habe sich die Situation gewandelt, sagte der Berater des Ministeriums für Maori-Entwicklung im Interview mit dem neuseeländischen Nachrichtenmagazin Stuff. »In den letzten fünf bis zehn Jahren haben wir ein rasantes Wachstum erlebt, es ist phänomenal.«

Die ersten Hürden seien überwunden und die Menschen hätten ihre Einstellung verändert. Die indigene Sprache spiele jetzt nicht mehr nur in der Maori-Welt, sondern auch in allen Regierungsbehörden und im privaten Sektor, an Universitäten, im Fernsehen und Radio eine wichtige Rolle. »Ich spüre Wertschätzung und Respekt«, sagte Eruera Lee-Morgan.

Der Wandel in der Gesellschaft wird nicht zuletzt durch die aktuelle Premierministerin Jacinda Ardern getrieben. Sie lernt die Sprache und wendet sie imm...