Das Projekt der Stadtteilmütter in Neukölln soll für mehr soziale Teilhabe sorgen

Carl Waßmuth zufolge kommen insgesamt 13 Ausschüsse in Frage. Er benennt den Hauptausschuss sowie die Ausschüsse für Bildung und Stadtentwicklung, Rechtsangelegenheiten und Umwelt. »Das Thema berührt viele Bereiche«, erklärt er.

»Der Senat macht aus Schulen Finanzprodukte, die den Wohnungsbauunternehmen als finanzielle Sicherheit dienen«, kritisiert Schermer. Der Initiative zufolge versucht der Senat so, die Schuldenbremse zu umgehen. »Dabei ist doch genug Geld für den Schulbau da«, erklärt Waßmuth.

Die Forderungen der Initiative richten sich direkt gegen die Schulbauoffensive des Senats. Im Zuge dieser sollen Schulgrundstücke, Gebäude und Schulbauaufträge im Wert von 1,5 Milliarden Euro an privatrechtliche GmbHs wie die landeseigene HOWOGE ausgelagert werden.

»Wir sind dafür, dass Schulen endlich saniert und neugebaut werden«, betont Gerlinde Schermer, die ebenfalls Vertrauensperson der Initiative ist. Sie erklärt: »Aber die Bauvorhaben müssen in öffentlicher Hand bleiben und dürfen nicht durch die Übertragung an städtische Wohnungsbaugesellschaften privatisiert werden.«

Gemeingut in BürgerInnenhand engagiert sich für die Bewahrung und Demokratisierung öffentlicher Einrichtungen und Güter wie Wasser, Mobilität oder auch Bildung.

»Wir fordern den sofortigen Stopp der vom Berliner Senat im Zuge seiner Schulbauoffensive betriebenen Privatisierungsaktivitäten«, erklärt Carl Waßmuth. Er ist eine der Vertrauenspersonen und Vorstandsmitglied des Vereins Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB), der die Unterschriftensammlung organisiert hat.

Ein Unterlaufen der Schuldenbremse, die Privatisierung von Schulen und jede Menge offene Fragen beklagt die Initiative »Unsere Schulen« bei einem Pressetermin am Dienstag. Unter dem Titel »Frischer Wind fürs Abgeordnetenhaus« informierten die fünf Vertrauenspersonen, die die Volksinitiative politisch repräsentieren, über ihre Forderungen und das weitere Vorgehen der Initiative.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Bauantrag für Projekt an der Warschauer Brücke soll bis Jahresende eingereicht werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!