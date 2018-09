Düsseldorf. Die Minister und Staatssekretäre der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen nehmen neben ihren Regierungsämtern insgesamt 226 Mandate wahr. Das teilte ein Sprecher der CDU/FDP-Regierung auf Anfrage mit. »Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Tätigkeiten aus dem Amt heraus«, sagte er. Darunter seien 51 rein ehrenamtliche Mandate. Bei der rot-grünen Vorgängerregierung seien es 211 Mandate gewesen und damit 15 weniger. Von den aktuell 226 Mandaten seien 159 bereits von Vertretern der Vorgängerregierung wahrgenommen worden. Bei den bezahlten Mandaten gelte eine Obergrenze von 9600 Euro pro Kopf und Jahr. Wer mehr verdiene, müsse dies an die Landeskasse abführen. Über der Kappungsgrenze von 9600 Euro lägen NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU), sein Staatssekretär Patrick Opdenhövel (CDU), Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU), Staatssekretär Nathanael Liminski (CDU) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). dpa/nd

