Schierke. Wegen des viel diskutierten Seilbahn-Projekts in Schierke (Sachsen-Anhalt) gibt es neuen Streit zwischen der Stadt Wernigerode und dem Umweltministerium in Magdeburg. Pläne des Ministeriums sehen vor, am Schierker Winterberg ein neues Schutzgebiet auszuweisen. Nach Ansicht der Stadt könnte dies das endgültige Aus für das Projekt bedeuten. »Diese Planungen stehen diametral dem langjährig verfolgten Ziel der touristischen Entwicklung des Ortes entgegen«, erklärte Oberbürgermeister Peter Gaffert (parteilos) am Dienstag. Das Umweltressort von Ministerin Claudia Dalbert (Grüne) widersprach. Die formale Ausweisung eines Schutzgebietes sei für den Schutzstatus nicht entscheidend. Von Bedeutung sei allein, dass es auf der betroffenen Fläche streng geschützte Lebensraumtypen gibt. Sollte die Seilbahn genehmigt werden und wären geschützte Arten und Lebensräume betroffen, müsste demnach ohnehin mit Klagen von Umweltschützern gerechnet werden. dpa/nd