Wittstock. Wer als Autofahrer aus dem Norden nach Berlin und Dresden oder von dort an die Ostsee will, muss mit einer komplett gesperrten Autobahn 19 bei Wittstock im Landkreis Ostprignitz-Ruppin rechnen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn AG in Berlin am Mittwoch sagte, muss eine Bahnbrücke über die Hauptautobahnverbindung an die Ostseeküste komplett erneuert werden. Die Sperrungen liefen wochentags durchgehend bis zum 15. September, vom 19. bis 21. September und vom 15. bis 18. Oktober. Betroffen seien zudem die in manchen Bundesländern variablen Ferientage vor dem Reformationstag am 31. Oktober. Der Verkehr soll zwischen Röbel und Wittstock unter anderem über die Bundesstraße 103 umgeleitet werden. dpa/nd