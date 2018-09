Mainz. In Rheinland-Pfalz haben sich 28 Pflanzenarten angesiedelt, die ursprünglich gebietsfremd waren und als invasive Arten oder Neophyten geführt werden. Von diesen gelten inzwischen 17 als etabliert, wie Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) im Fachausschuss des Landtags mitteilte. Als Beispiel nannte er das Drüsige Springkraut. dpa/nd

