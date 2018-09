Berlin. Der frühere Chefredakteur von »Neues Deutschland«, Herbert Naumann, ist tot. Er starb am 10. September, wie die Familie dem »nd« mitteilte. Der aus Sachsen stammende Naumann gehörte seit Anfang der 50er Jahre zur Redaktion des »Neuen Deutschland«. Er war unter anderem als Korrespondent in Prag tätig und war seit 1966 Mitglied der Redaktionsleitung. Nach fast 20 Jahren als stellvertretender Chefredakteur rückte er im Herbst 1985 an die Spitze der »ND«-Redaktion, nachdem der bis dahin amtierende Chefredakteur Günther Schabowski zum 1. Sekretär der Berliner SED berufen worden war. Im Wendeherbst 1989 schied Naumann aus der Redaktion aus. Er starb einen Tag vor seinem 89. Geburtstag. nd