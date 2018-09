Seoul. Nord- und Südkorea wollen nach Angaben aus Seoul noch in dieser Woche ein gemeinsames Verbindungsbüro eröffnen, um die grenzüberschreitende Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern. Das Büro solle einen »rund um die Uhr« aktiven Kommunikationskanal schaffen, um das Verhältnis zwischen den beiden Staaten zu verbessern, militärische Spannungen abzubauen und die Verbindungen zwischen Pjöngjang und den USA zu fördern, erklärte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium am Mittwoch. AFP/nd

Debatte im Bundestag / Polizeifilm zeugt von Marodeuren in Chemnitz

WHO warnt vor Gesundheitsrisiken

Student seit Dienstagmorgen in türkischem Polizeigewahrsam / Bericht über hohe Haftstrafe für Deutschen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!